Защитники природы считают закон об упрощении землеотвода угрозой нацбезопасности Украины

Защитники природы считают принятие закона об упрощении землеотвода угрозой национальной безопасности Украины.

Об этом они заявили на пресс-конференции, посвященной проблемам деградации окружающей среды, которая состоится, если Президент подпишет закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры отведения земельных участков и изменения их целевого назначения» под номером 11116, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального экологического центра Украины.

«Народные депутаты, которые проголосовали в поддержку законопроекта Мирошниченко, либо совсем не понимают, что делают, либо же сознательно изменяют Украине, ставя ей такой приговор», - подчеркнул председатель НЕЦУ Ярослав Мовчан.

По его словам, предложенный механизм изъятия и передачи земель природно-заповедного фонда без участия природоохранных органов уничтожит остатки заповедных земель, которых и так наполовину меньше, чем нужно для здоровой жизни украинцев.

«Данный закон противоречит требованиям экобезопасности как одного из основных принципов земельного законодательства и нарушает установленное статьей 50 Конституции Украины право граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду», - убежден Я.Мовчан.

"В Украине дефицит воды с каждым годом становится все более острым: пересыхают реки и луга, исчезает вода в колодцах. В такой ситуации власть, казалось бы, должна была бы принимать меры для поддержки экологического баланса», - отметил в свою очередь Сергей Шапаренко, председатель Совета Экологической группы “Печенеги”.

«Наши власть предержащие, по-видимому, живут в параллельном мире: воплощенная в законах народного депутата Мирошниченко админреформа направлена на фактическое уничтожение экологического контроля. Можно, конечно, застроить и заповедные участки, и прибрежные, и лесные. Но кому они будут нужными, когда станут пустынными?", - прибавил он.

Не менее опасным общественные эксперты считают проект Минэнерго об упрощении предоставления земли для нефтяных и газовых скважин. «Этот проект легкомысленно предлагает, чтобы места расположения нефтяных и газовых скважин, расположенных на особенно ценных землях, согласовывали областные рады вместо Верховной, а утверждал не Кабмин, а облгосадминистрация, которая больше руководствуется интересами своих регионов, чем народа в целом», - отмечают природозащитники.

Они призывали народных избранников отклонить этот законопроект и снять его с рассмотрения.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры отведения земельных участков и изменения их целевого назначения”.

Он был разработан с целью упрощения процедур оформления земельных участков в собственность, пользование (в том числе на условиях аренды), изменения целевого назначения земельных участков, усовершенствования порядка разработки, согласования и утверждения проектов землеустройства относительно отведения земельных участков.

Основной целью закона является упрощение и сокращение сроков отведения земельных участков.