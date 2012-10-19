Государство выплатит 183,6 млн грн дотаций за содержание молодняка КРС

Более 231 тысячи селян начислена дотация в размере 183,6 млн грн за содержание и сохранение ими свыше 351 тысячи голов молодняка крупного рогатого скота.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, отмечая, что такая государственная программа поддержки отрасли молочного скотоводства позволила за 9 месяцев текущего года увеличить поголовье КРС в хозяйствах населения на 1,3% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

Сейчас поголовье КРС в хозяйствах населения составляет 3500,7 тысяч, а на сельхозпредприятиях – 1544,0 тысячи голов, что на 0,4% больше аналогичного периода 2011 года.

Всего в Украине насчитывается 5044,7 тысяч голов КРС, что на 49,9 тысяч голов или на 1% больше, чем в 2011 году.

По состоянию на 18 октября 2012 года, в регионы фактически направлено 116,8 млн грн, а остальные 66,8 млн грн будут направлены до 23 октября текущего года после оформления соответствующих документов, отмечают в МинАП.

Кроме выплаты дотации за содержание и сохранение молодняка КРС, государство направило 10,2 млн грн на закупленные физическими лицами установки индивидуального доения в количестве 2355 единиц.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Государственная служба статистики сообщила, что в Украине состоянием на 1 октября 2012 год поголовье крупного рогатого скота (КРС) составляло 5,044 млн голов, что на 1% больше, чем на аналогичную дату 2011 года.

В то же время поголовье коров сократилось на 0,6% - до 2,617 млн голов.

Также сообщается, что поголовье свиней за отмеченный период увеличилось, в сравнении с аналогичным показателем в 2011 г., на 0,7% - до 8,088 млн голов. Кроме того, поголовье овец и коз увеличилось на 0,1% - до 1,987 млн голов.

В соответствии с информацией Госстата, поголовье птицы за 9 месяцев п.г. увеличилось на 9,1% - до 249,599 млн.

Напомним, в 2011 году поголовье КРС сократилось на 0,5% - до 4,5 млн голов, в частности коров - на 1,6% - до 2,6 млн голов; свиней - на 6,1% - до 7,5 млн голов; птицы - на 2,1% - до 199,5 млн голов; поголовье овец и коз выросло на 0,5% - до 1,74 млн голов.