Kernel в июле-сентябре увеличил переработку подсолнечника на 60% - до 458 тыс. тонн

Один из крупнейших в Украине агропромышленных холдингов Kernel увеличил переработку семян подсолнечника в 1 квартале 2013 финансового года (июль — сентябрь 2012 календарного года) по сравнению с аналогичным периодом 2012 ФГ на 60,2% - до 458,1 тыс. тонн. Об этом компания сообщила в производственном отчете на сайте.

Согласно отчету, объем производства рафинированного масла по итогам 3 месяцев составил 24,3 тыс. тонн, что на 26,7% меньше показателя прошлого года. Производство бутылированного масла за указанный период сократилось на 28,2% до 20,3 тыс. тонн.

Вместе с тем, по состоянию на 30 сентября компания увеличила продажи наливного подсолнечного масла на 89,3% — до 199 тыс. тонн. При этом продажи бутылированного масла в 1 квартале 2013 ФГ сократились до 26,34 тыс. литров с 31,17 тыс. литров за аналогичный период прошлого сезона.

Кроме того, продажи зерна агрохолдингом Kernel увеличились на 22,2% - до 509,6 тыс. тонн. Также сообщается, что объемы перевалки в экспортных терминалах Kernel выросли на 89,2% до 740,13 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в начале октября украинский агропромышленный холдинг Kernel совместно со швейцарской компанией Glencore International приобрели зерновой экспортный терминал в российском порту «Тамань» за 265 млн долл.

Справка УНИАН. Контролируемый бизнесменом Андреем Веревским агрохолдинг Kernel, который вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс «голубых фишек».

Компания, которая продала в рамках IPO 36% акций за 221 млн долларов, после которого провела еще несколько допразмещений, на последнем закрытии стоила около 1,8 млрд долларов.

Холдинг производит сырое, рафинированное и бутылированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах, а также является крупным экспортером зерна.

Glencore International (г. Баар, Швейцария) – один из лидирующих мировых производителей и торговцев сырьевыми продуктами. Glencore владеет активами по добыче, производству, переработке, транспортировке, хранению металлов и минеральных ресурсов, энергетических и сельскохозяйственных продуктов по всему миру. Владеет крупным украинским переработчиком подсолнечника ЗАО "Колос".