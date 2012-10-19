В Украине озимые зерновые высеяны уже на 7,4 млн га - 91% от прогноза

По состоянию на 18 октября, озимые зерновые в Украине посеяны на 91% прогнозируемых площадей, или на 7,4 млн га.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, на указанную дату озимая пшеница и тритикале посеяны на 6,3 млн га (95%), рожь – на 301 тыс. га (98%), озимый ячмень – на 802 тыс. га (66%).

Как сообщал УНИАН, согласно мониторингу состояния посевов, проведенному министерством на прошлой неделе, уровень всходов зерновых является высоким. Из засеянных на 15 октября 7 млн га всходы озимых зерновых получены на 4,8 млн га.

По прогнозам министерства, Украина может увеличить площадь посевов озимых зерновых культур до 8,5 млн га с 8,4 млн га в прошлом году.

Ранее Минагропрод заявлял, что озимыми культурами под урожай 2013 года планируется засеять 9,1 млн га, в том числе озимыми зерновыми культурами - 8,1 млн га и озимым рапсом - 0,9 млн га.