Россия сняла ограничения на поставки продукции «Дубномолоко»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) отменяет введенные с 15 октября ограничения на поставки молочной продукции с украинского предприятия «Дубномолоко».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Принимая гарантии национальной ветеринарной службы Украины, Россельхознадзор счел возможным отменить ранее введенные из-за выявления в сыре бактерий группы кишечной палочки ограничения на поставку в Россию молочной продукции предприятия ПАО «Дубномолоко», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в результате инспекции украинской животноводческой продукции Россельхознадзор с 4 октября ввел временные ограничения на поставки продукции с ООО «Молис», ОДО «Глобинский маслозавод» (производство сыров, сухого молока и масла сливочного), ПАО «Бель Шостка Украина» (производство сыров), ДП «Мясокомбинат Заря», ООО «Компания «Зевс ЛТД» (производство говядины и свинины), ООО «Данон Днепр», ЗАО «Лакталис Николаев» (производство молочной продукции), ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции).

11 октября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина ожидает скорой отмены ограничений, введенных Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в отношении мясной и молочной продукции ряда украинских предприятий с 4 октября текущего года.