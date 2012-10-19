Опрелен порядок ведения госземкадастра

Кабинет Министров Украины принял постановление «Об утверждении Порядка ведения Государственного земельного кадастра», сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

Документ определяет порядок присвоения кадастровых номеров земельным участкам, механизм регистрации земельных участков.

Кроме того, постановлением определен порядок пользования сведениями и документами госземкадастра различными категориями пользователей, в частности, относительно предоставления выписок из Государственного земельного кадастра, справок, содержащих обобщенную информацию о земле, выкопировок из кадастровой карты (плана) и другой документации кадастра.

Порядок ведения государственного земельного кадастра является необходимым элементом дальнейшего развертывания кадастровой системы. Постановление вступает в силу одновременно со вступлением в силу закона «О Государственном земельном кадастре» - с 1 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, планируется, что с 1 января 2013 года для всех желающих будет открыт доступ к автоматизированной системе госземкадастра через Интернет. В частности, на ортофотопланах можно будет увидеть границы административно-территориальных образований, границы индексных кадастровых зон и кварталов, границы земельных участков, их кадастровые номера, с указанием формы собственности или пользования, ограничения в использовании земель.

2 августа 2011 г. Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины № 3613–VI «О Государственном земельном кадастре», принятый Верховной Радой 7 июля 2011 г.

Закон определяет, что Государственный земельный кадастр – единая государственная геоинформационная система сведений о землях, расположенных в пределах Государственной границы Украины, о их целевом назначении, ограничении в их использовании, а также данных о количественной и качественной характеристике земель, их оценке, о распределении земель между владельцами и пользователями.