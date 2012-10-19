Минагропрод снизил прогноз урожая овощей в 2012 году на 0,2 млн тонн - до 8,6 млн тонн

Урожай овощей в Украине в 2012 году составит 8,6 млн тонн, что на 0,2 млн тонн меньше ранее прогнозируемого Министерством аграрной политики и продовольствия объема урожая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Овощи в этом году были высажены на площади 490 тысяч гектаров, что на уровне прошлого года, и мы планируем собрать их 8,6 млн тонн», - цитирует пресс-служба министерства директора департамента растениеводства Александра Демидова,

По его словам, нынешний урожай овощей будет немного меньше прошлогоднего, но достаточным для внутреннего потребления, поскольку фонд потребления овощей в Украине составляет 7,3 млн тонн.

По прогнозам Минагропрода, в Украине будет собрано 1,78 млн тонн капусты (потребление — 1,5 млн тонн), 0,87 млн тонн свеклы (0,6 млн тонн), 0,89 млн тонн моркови (0,64 млн тонн), 1,16 млн тонн лука (0,76 млн тонн).

Помимо овощей «борщевого набора», будет собрано 0,183 млн тонн чеснока, 0,72 млн тонн огурцов,1,7 млн тонн томатов. Урожай картофеля составит около 22,9 млн тонн при фонде потребления 5,9 млн тонн.

По оценкам Минагропрода, оснований для подорожания овощей в Украине нет. Как отметил А.Демидов, сегодня наблюдается снижение среднего уровня потребительских цен на овощную продукцию. В частности, речь идет о картофеле, свекле и луке.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод планирует в ближайшее время ввести в эксплуатацию предприятия по хранению овощей и картофеля общим объемом почти 370 тыс. тонн. На начало года емкость овощехранилищ составляла 1,8 млн тонн.