В Украине снизилось производство всех видов мяса

В Украине в январе-сентябре 2012 года производство говядины и телятины свежей или охлажденной составило 39 тыс. тонн, что на 6,5% ниже аналогичного показателя 2011 года.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

По данным Госстата, в сентябре было произведено 4,7 тыс. тонн данной продукции, что на 2% выше показателя за сентябрь 2011 года

За 9 месяцев т.г. производство мороженой говядины и телятины составило 10,1 тыс. тонн, что на 13,6% меньше показателя за январь-сентябрь 2011 года. В сентябре было произведено 1,2 тыс. тонн данной продукции, что на 10,3% ниже показателя за аналогичный месяц 2011 года.

Производство свинины свежей или охлажденной в Украине в январе-сентябре т.г. составило 125 тыс. тонн, что на 7,5% ниже показателя 2011 года. В сентябре было произведено 12,1 тыс. тонн данной продукции, что на 10,8% ниже показателя за сентябрь 2011 года.

За 9 месяцев 2012 года производство свинины мороженой составило 5,2 тыс. тонн, что на 8,2% меньше показателя за январь-сентябрь 2011 года. В сентябре в Украине произведено 0,5 тыс. тонн данной продукции, что на 9% ниже сентябрьского показателя 2011 года.

Кроме того, в январе-сентябре 2012 года производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы, свежих или охлажденных составило 542 тыс. тонн, что на 0,6% ниже показателя за аналогичный период 2011 года. В сентябре производство данной продукции составило 60,6 тыс. тонн, что на 0,2% ниже показателя за сентябрь 2011 года.

За 9 месяцев т.г. производство мороженых мяса и субпродуктов пищевых из домашней птицы составило 53,3тыс. тонн, что на 14,4% меньше, чем в январе-сентябре 2011 года. В сентябре производство данной продукции составило 6,4 тыс. тонн, что на 1,8% выше показателя за сентябрь 2011 года.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2011 году увеличила производство мяса на 3,5% против 2010 г. – до 3 млн тонн.