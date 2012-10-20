В воскресенье в Украине сохранится теплая погода и без осадков

21 октября на территории Украины сохранится достаточно теплая погода, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье днем отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла (в Карпатах около 0°), в южной части 7-12° тепла, на побережье Крыма до 15°; днем 14-19°, на Закарпатье и в Крыму до 22°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер слабый.

Температура ночью по области 3-8° тепла, днем 14-19°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.