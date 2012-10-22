Украина за 9 месяцев увеличила производство подсолнечного масла на 22,4%

В Украине по итогам января-сентября 2012 года произведено 2,564 млн тонн подсолнечного нерафинированного масла, что на 22,4% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в сентябре т.г. в стране произведено 267 тыс. тонн масла, что в 2,3 больше, чем в августе 2012 года, и на 18,8% больше, чем в сентябре 2011 года.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам отраслевой ассоциации «Укролияпром» производство подсолнечного масла в Украине в 2012/2013 маркетинговом году (сентябрь 2012 г. – август 2013 г.) может сократиться до 3,6 млн тонн с 3,8 млн тонн в прошлом маркетинговом сезоне в связи с уменьшением урожая подсолнечника.

При этом экспорт подсолнечного масла ожидается на уровне прошлого года – 3,2 млн тонн.

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