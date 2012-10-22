Kernel ввел в эксплуатацию элеватор в Черкасской области

Крупнейший в Украине производитель подсолнечного масла и крупный экспортер зерна агрохолдинг Kernel запустил пункт по приему, хранению и первичной переработке зерна мощностью 60 тыс. тонн зерна в год в с. Будище Черкасской области. Об этом говорится в сообщении Черкасской облгосадминистрации.

Сообщается, что новый элеватор – третий на счету дочернего предприятия агрохолдинга - «Кононовский элеватор», основным видом деятельности которого является складское хозяйство.

Согласно информации заместителя директора предприятия «Кернел-Трейд» Александра Головина, компания планирует построить еще 5 элеваторов в регионе.

Справка УНИАН. Kernel – одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний. Холдинг, контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, производит сырое, рафинированное и бутылированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах.

Kernel, который вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс «голубых фишек».

Компания, которая продала в рамках IPO 36% акций за 221 млн долларов, после которого провела еще несколько допразмещений, на последнем закрытии стоила около 1,4 млрд долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экспортный потенциал Kernel вырос благодаря покупке зернового терминала - Fitch