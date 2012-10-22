Украинский Milkiland в ноябре приступит к реконструкции своего завода в Польше

Варшава. Один из крупнейших в Украине производителей молочных изделий - компания Milkiland планирует в ноябре приступить к реконструкции купленного в конце лета 2012 года завода "Островия" в Польше, сообщает пресс-служба компании в понедельник, 22 октября.

«Главная цель реконструкции состоит в приведении мощностей завода в соответствие с требованиями контролирующих органов Российской Федерации и Украины для последующего получения лицензий на экспорт сыров в эти страны. Мы планируем закончить эту работу и получить соответствующие лицензии весной 2013 года», - отметил главный исполнительный директор Milkiland N.V. А. Юркевич, которого цитирует пресс-служба.

Компания также сообщает, что часть мощностей принадлежащего ей завода передаст в аренду молочному кооперативу Spolmlek до 31 января 2013 года.

"После окончания срока аренды Милкиленд трудоустроит более 60 сотрудников, которые в настоящий момент работают на «Островии» по договору со «Spolmlek», - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, Milkiland приобрел находящийся в центральной Польше завод "Островия" в начале августа 2012 года за 12 млн евро. Завод способен, в частности, ежегодно производить 15 тыс. тонн твердых сыров, а также йогуртов и обработанного молока.

Компания заявила о планах вывести купленный завод на плановые мощности по переработке в 2013-2014 году, инвестировав в него еще около 8 млн евро.

Справка УНИАН. Основанная в 1994 году Milkiland, которая также владеет 10 заводами в Украине и "Останкинским молочным комбинатом" в Москве ежегодной мощностью по переработке более 1,1 млн тонн молока, за первую половину 2012 года получила 6,3 млн евро чистой прибыли, что на 6,4% меньше показателей за аналогичный период 2011 года.