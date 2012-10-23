Присяжнюк хочет развивать сотрудничество с Бангладеш

Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Народной Республикой Бангладеш и планирует увеличить поставки мяса птицы, яичного порошка, а также подсолнечного масла на бенгальский рынок.

Об этом по итогам встречи министра Николая Присяжнюка с Чрезвычайным и Уполномоченным Послом Народной Республики Бангладеш Сайфулом Хоком в понедельник сообщила УНИАН пресс-служба Минагрополитики.

Кроме того, по словам Н.Присяжнюка, Украина проявляет интерес к развитию проектов инфраструктуры в бенгальском порту Читагон. В частности, речь идет о строительстве элеваторов и поставке портового оборудования, а также запуске мукомольного предприятия и мощностей по перевалке подсолнечного масла.

Согласно сообщению, за 8 месяцев текущего года Украина экспортировала в Бангладеш продукции на сумму 2,8 млн долл. При этом общий товарооборот между странами за указанный период составил 3,9 млн долл. В 2011 году сумма экспортируемой сельхозпродукции из Украины в Бангладеш достигла 34,9 млн грн.