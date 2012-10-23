Аграрный фонд с 1 ноября начнет форвардные закупки зерна

Аграрный фонд Украины приступит к форвардным закупкам продовольственного зерна пшеницы и ячменя, а также фуражного зерна ячменя урожая 2013 года с 1 ноября 2012 года.

Об этом говорится в объявлении, опубликованном в газете «Голос Украины» № 199(5449) от 23 октября.

Согласно объявлению, Аграрный фонд планирует закупить по форвардным контрактам 1,3 млн тонн зерна. При этом минимальная партия поставки пшеницы по требованиям фонда составляет 5 тыс. тонн, ржи — 0,5 тыс. тонн, ячменя — 1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Кабинет Министров Украины пересмотрел процедуру государственных форвардных закупок зерна в части сроков и механизма расчетов стоимости форвардного биржевого контакта. Согласно постановлению Кабмина, выплаты по форвардным контрактам на зерно будут осуществляться в 2 этапа, первый из которых - авансовый — будет составлять 50% минимальной интервенционной цены, и второй - окончательный - будет рассчитан на основе средневзвешенной цены фиксинга, которая сложится на Аграрной бирже на момент переоформления зерна. При этом плата за использование авансовых средств будет рассчитана на основе информации Нацбанка о средневзвешенном проценте по банковским кредитам, предоставленным сроком до 12 календарных месяцев. Срок поставки и окончательного расчета будет определяться условиями контракта.

Кроме того, постановление Кабмина предусматривает заключение форвардных контрактов во время осенне-полевых работ.