Украина может удвоить экспорт кукурузы в страны Дальнего Востока

Украина может удвоить объем экспорта кукурузы в страны Дальнего Востока в 2012-2013 маркетинговом году (МГ, июль 2012 - июнь 2013 гг.) до 4 млн тонн.

Об этом говорится в исследовании аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

«Значительный экспортный потенциал украинской кукурузы, привлекательная цена по сравнению с американской кукурузой, а также заявленные намерения Китая в отношении импорта украинского зерна дают все основания прогнозировать потенциальный экспорт кукурузы из Украины на Дальний Восток в этом маркетинговом году до 4 млн тонн», - подчеркнул в исследовании эксперт рынков продукции растениеводства УКАБ Роман Сластен.

Согласно экспертным данным, в 2011-2012 МГ экспорт украинской кукурузы в страны Даньнего Востока составил 1,95 млн тонн. При этом 90% этой культуры поставлялось в Японию и Южную Корею. Эксперты также отмечают, что по итогам прошлого маркетингового года в общем объеме импорта кукурузы Южной Кореей доля Украины составила 12%, Японии - 6%. В то же время, годом ранее Украина практически не поставляла кукурузу в эти страны.

Авторы исследования также обратили внимание, что согласно отчету МВФ “Мировые экономические перспективы”, за последние 2 года дальневосточные страны испытывают недостаток собственных запасов зерновых и масличных культур, что открывает значительные экспортные возможности для Украины.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 октября в Украине было собрано 13,4 млн тонн кукурузы, средняя урожайность культуры составила 43 ц/га.

Минагропрод и зернотрейдеры подписали меморандум, в котором договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.