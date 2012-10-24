Nestle с начала года инвестировал в развитие «Свиточа» 130 млн грн

Nestlé S.A. в Украине, один из крупнейших производителей продуктов питания, в текущем году инвестировал в наращивание мощностей Львовской кондитерской фабрики «Свиточ» около 130 млн грн.

Об этом УНИАН сообщил директор компании по корпоративным связям и коммуникациям Геннадий Радченко.

По его словам, инвестиции были направлены на запуск линий по производству шоколадных батончиков и весовых конфет, а также приобретение нового фасовочного оборудования для растворимого кофе. Г.Радченко не уточнил мощностей новых линий, однако сообщил, что введение в эксплуатацию линии по производству батончиков Lion позволит удвоить объем их продаж до 120 млн грн в год.

Справка УНИАН. Nestle – один из крупнейших производителей продуктов питания в мире. Nestle принадлежит 449 фабрик в 83 странах мира. Годовой объем продаж Nestle в мире достиг в 2010 году 109,7 млрд швейцарских франков. Помимо производства продуктов питания, Nestle владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической промышленности.

В 1998 году Nestle S.A. приобрел контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Свиточ». В мае 2003 года в Киеве было основано ООО «Нестле Украина». В конце 2003 года Nestle S.A. приобрел 100% акций предприятия «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»). В 2010 году Nestle S.A приобрел ООО «Техноком», производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ «Мивина».