«Дружба-Нова» за 9 месяцев увеличила чистую прибыль более чем вдвое

Крупная украинская агрокомпания «Дружба-Нова» по итогам 9 месяцев 2012 года увеличила чистую прибыль до 68,131 млн грн с 30,878 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за отчетный период чистый доход компании увеличился в 2,3 раза до 409 млн грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев выросла в 2,6 раза и составила 157,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в октябре агрокомпания «Дружба-Нова» заявляла о планах по увеличению доходов от реализации продукции растениеводства в 2012 году в 2,6 раза - до 160 млн долл. Таких результатов планировалось достичь за счет инвестиций в агропромышленные технологии и техническое переоснащение производства.

Справка УНИАН. Основанное в 2001 году агропромышленное предприятие «Дружба-Нова» занимается растениеводством и животноводством в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. На данное время контролирует земельный банк общим размером более 110 тыс. га и владеет более чем 5-тысячным поголовьем крупного рогатого скота.