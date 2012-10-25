Кабмин утвердил реализацию проекта «Село будущего»

Кабинет Министров Украины принял постановление «Некоторые вопросы подготовки к реализации проекта «Село будущего» как составляющей национального проекта «Возрожденное скотоводство» - разработка и реализация развития скотоводства» (№ 953 от 15 октября) в поддержку государством реализации проекта «Село будущего».

Об этом говорится в газете «Урядовый курьер» №195(4839) от 25 октября 2012 года.

Проект предусматривает создание селекционно-генетического центра, который обеспечит системное обновление молочного стада крупного рогатого скота, строительство агропромышленного комплекса по производству мясомолочной и плодоовощной продукции в Харьковской области, развитие социально-бытовой инфраструктуры для специалистов отрасли. Согласно тексту постановления, реализация программы рассчитана на период с 2013 по 2022 гг.

Согласно ожиданиям правительства, реализация программы сможет привлечь около 150 млн долл. инвестиций, заменить существующие породы КРС на высокопродуктивную голштинскую породу коров, дающих надои более чем 19 тыс. кг молока в год.