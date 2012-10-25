Налоговики изъяли из оборота незаконного алкоголя и табака на сумму более 130 млн грн

Сотрудники налоговой милиции в ходе борьбы с незаконным производством и распространением подакцизных товаров с начала 2012 года изъяли из оборота 193,4 тыс. декалитров алкогольных напитков (почти 3 млн бутылок), общей стоимостью 96,3 млн грн и 4,8 млн пачек табачных изделий на сумму 41 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ со ссылкой на данные Главного управления налоговой милиции.

Согласно сообщению пресс-службы, с начала года налоговики раскрыли 626 преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом подакцизных товаров и марок акцизного налога, закрыли 227 незаконных производств ликероводочной продукции и изъяли из оборота 219 тыс. декалитров спирта на общую сумму свыше 60 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-июле 2012 года налоговики выявили 4 626 нарушений во время проверок предприятий, работающих на рынке спирта, алкоголя и табака. Нарушители были оштрафованы на сумму 65,1 млн грн.