Цены на свинину держат в "предвыборном загоне"

Цены на мясо, и в первую очередь на свинину, медленно ползут вверх, а к концу года эксперты ожидают более резкого "прыжка". Мнения расходятся разве что в отношении того, насколько существенным окажется рост: одни эксперты прогнозируют рекордные плюс 30%, другие же называют цифру почти вдвое меньше - 15-20%.

Пока, работая на грани рентабельности, производители едва сдерживают цены на свою продукцию, поскольку боятся недовольства властей накануне парламентских выборов.

Но в любом случае, уже можно констатировать, что делавшиеся летом прогнозы относительно подорожания мяса были излишне оптимистичными. Скажем, представители профильного министерства в июле говорили о 10-процентном подорожании, некоторые эксперты также оперировали цифрами в пределах 10% роста. Например, в Украинской аграрной конфедерации говорили, что цены на мясо могут вырасти в пределах 5-7%, максимум 10%.

Однако, ситуация с ростом цен снова сработала по принципу такси: "чем дальше - тем дороже". С каждым месяцем к прогнозам подорожания потихоньку добавлялись еще 3-5% и уже к началу октября "на счетчике набежало" немало. Лидером по темпам подорожания стала свинина и она же, судя по всему удержит это лидерство и в дальнейшем. Например, президент Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины Иван Томич считает, что к концу года стоимость свинины вырастет процентов на 25 от сегодняшних 45-60 грн/кг, а в начале следущего года свинина вообще может "пойти на рекорд" и подрожать на 30%.

Предпосылки к подорожанию обозначились достаточно четко и основную роль здесь снова играет существенное подорожание зерновых, а значит, кормов. Кроме того, особенность 2012 года, в частности, первых пяти месяцев, заключается в том, что очень значительно вырос импорт мяса. И в основном увеличился импорт свинины (за пять месяцев т.г. Украина импортировала 64 тыс. тонн свинины), ставший, по оценкам УАК, рекордным за последние пять лет. Но если летом импорт был дешевым и каким-то образом сдерживал внутренние цены, то к осени свинина подорожала везде.

Попробуем все-таки понять, смогут ли значительное подорожание зерна и рекордный импорт обернуться не менее рекордным ростом цен на свинину.

Свинина кормами дорожает

Не хочется в который раз ёрничать по поводу "национального продукта", обсуждать роль и место свиного сала и мяса в кулинарных предпочтениях украинцев, и недоумевать из-за неуместности такого подорожания и, тем более, увеличения импорта.

Увы, именно свинина является наиболее уязвимой к влиянию различных сопутствующих факторов. Среди всех видов мяса в себестоимости свинины самая крупная доля откорма. По оценке Томича, эта цифра колеблется в пределах 65-70%. Ввиду роста цен на зерновые культуры в мире, в том числе на используемые в животноводстве ячмень и кукурузу, цены на них в Украине, как экспортно-ориентированной стране, также поднялись. В результате, себестоимость животноводства выросла, и без выравнивания «счетов» производители могут и вовсе потерять интерес к продолжению своего бизнеса.

Как отмечает глава Союза птицеводов Украины Александр Бакуменко, животноводы в этом году вкладывают в выращивание скота на 15-20% больше, чем в прошлом. По его мнению, именно в таких пределах и должна вырасти цена на готовую продукцию. «Если удельный вес комбикорма составляет 55-70% в структуре себестоимости, то себестоимость минимум повысилась на 15-20%. Это касается и яиц, и мяса, и птицы, и свинины, и говядины», - подчеркивает А.Бакуменко.

Производителям, в чьем распоряжении имеются все звенья цепочки производства: от выращивания сельхозкультур, их переработки для откармливания скота до выпуска готовой мясной продукции – контролировать уровень цены продукта проще. Средние и мелкие хозяйства все еще могут балансировать на переходящих зерновых запасах. Но так продлится совсем недолго, считают эксперты. Если сегодня производители не спешат идти ва-банк из-за опасений по поводу административного пресса накануне парламентских выборов, то в ноябре-декабре цены свое возьмут.

Стоит отметить, что до недавнего времени значительных колебаний в стоимости мяса не наблюдалось. Более того, цены на свинину кое-где даже кратковременно снижались, что эксперты объясняют ограничением по ввозу в Российскую Федерацию не отвечающей стандартам Россельхознадзора продукции 2 крупных украинских производителей. На спросе на свинину и опаске потребителей сказалась и африканская чума украинских свиней, диагностированная и ликвидированная летом в Запорожской области.

В Тулу - со своим самоваром, а в Украину - со свининой

На фоне стабильного сокращения свиного поголовья в Украине, в первом полугодии эксперты мясного рынка зафиксировали рекордные за 5 лет объемы импорта мяса в Украину. По данным Украинской аграрной конфедерации (УАК), в январе-мае 2012 г. было импортировано в 3,3 раза больше свинины, чем за тот же период прошлого года (и как уже упоминалось - этот импорт стал рекордным за последние 5 лет). Причины такого скачка просты – привозное мясо было на порядок дешевле украинского. По словам генерального директора УАК Александра Ярославского, свинина ввозилась по цене 20-23 грн/кг, при этом оптово-отпускная цена на внутреннем рынке составляла около 34-35 грн/кг. Таким образом, дешевый импорт держал «в тонусе» украинского производителя.

Однако на сегодняшний день, по словам специалиста УКАБ Елизаветы Святковской, ситуация изменилась, поскольку стоимость импортного мяса также выросла.

«По ожиданиям, цена на свинину должна была бы расти. Опять-таки — подорожание кормов, и с другой стороны - мы импортируем свинину, а цена на свинину в соседней Европе выросла. Если 3-4 месяца назад цена по Европе в среднем была 1,5-1,6 евро за кг туши, то уже составляет около 2 евро за кг. Соответственно, дешевого импорта не ожидается, а когда нет дешевого импорта, у отечественного производителя больше возможностей поднять цену», - рассказала Святковская.

Хотя не Европой единой пополняется украинский мясной рынок и не столько уж отборного мяса ввозится в Украину – ведь в основном к нам ввозится низкосортное мясо и обрезь для переработчиков. В последнее время украинским производителям приходится активно конкурировать с недорогой бразильской свининой, чья доля в структуре импорта сегодня составляет около 50%, сообщает профильное украинское издание «ПроАгро».

Почему же украинские переработчики отдают предпочтение импортной продукции? Помимо фактора цены роль играет также стандартизация и качество продукции. Как объясняет Святковская, украинские перерабатывающие предприятия, как правило, требуют продукцию определенной категории, а в Украине, по ее словам, «приходится закупать часть от населения, часть от сельхозпредприятий, от бывших колхозов и так далее – у каждого разный откорм, разная порода, и поэтому сформировать надлежащего качества однородную партию продукции украинским предприятиям, которые занимается сырьем, бывает сложно».

Правительство Украины предусмотрело способ стимулирования животноводческой и мясоперерабатывающей отраслей и предложило хозяйствам дотацию за сдачу крупного рогатого скота и свиней на переработку. Размер дотации будет зависеть от веса животного и в среднем составит около 2,5 гривен за килограмм живого веса. Оценивать действие этой инициативы еще рано, поскольку постановление было принято только в октябре, но открытым остается вопрос, захотят ли переработчики покупать этот скот.

Подорожание мяса - поворчали и... смирились

Судя по всему, нужно остановиться на сдержанном прогнозе подорожания свинины к концу года в пределах 20-25%. Рекордные 30% роста в начале будущего года если и будут, то, скорее всего, окажутся кратковременными и будут обусловлены в том числе и спекулятивным моментом - окончанием Рождественского поста.

Потребитель уже постепенно начинает реагировать на подорожание свиного мяса: кто - сокращает его покупку, а кто - и вовсе переключается на более дешевые аналоги. Тем более, что в отношении стоимости, например, говядины и мяса птицы, нынешняя ситуация и прогнозы аналитиков более оптимистичны и приятны кошельку покупателя. Так, по оценкам экспертов, цены на куриное мясо практически не изменятся или вырастут в пределах 5%, говядина прибавит в цене около 10-15%. При этом, эксперты считают, что потребители смогут «пережить» такое повышение цен без отказа от нынешнего объема употребления говядины-курятины. Хотя самому потребителю будет виднее. А пока все больше намечается обходной «белковый путь» - яйца. Вред от их переедания украинцами сверх физиологической нормы еще не доказан. Хотя и на этот продукт цена не стоит на месте...

Анастасия Новикова (УНИАН)