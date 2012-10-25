Крепкий алкоголь в Беларуси подорожал более чем в полтора раза

Минск. В Беларуси с сегодняшнего дня повышены минимальные цены на алкоголь крепостью свыше 28% более чем в полтора раза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Беларуси, соответствующее решение содержится в постановлении Министерства экономики Беларуси от 18 октября 2012 года №87 «О внесении изменений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 31 марта 2011 г. №49», которое установило новые предельные минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28%.

Так, согласно документу, предельная минимальная отпускная цена (без НДС) на алкоголь белорусского производства крепостью 40% за 0,5 литра (со стоимостью потребительской тары) увеличена на 51,4% - до 21,5 тыс. рублей (2,53 долл.), розничная цена (с НДС) увеличена на 51% - до 29,6 тыс. рублей (3,49 долл.).

«Предельная минимальная отпускная цена на импортные алкогольные напитки крепостью 40%, реализуемые на территории Беларуси, увеличена на 51,5% и составит 43 тыс. рублей (5,1 долл.)», - отметили в Минэкономики Беларуси.

В пресс-службе Минэкономики отметили, что данное решение принято в связи с ростом ставок акцизов.

«Производители и импортеры алкогольной продукции, а также торговые организации не имеют права реализовывать алкогольную продукцию (крепостью свыше 28%) дешевле цен, установленных данным постановлением», - подчеркнули в пресс-службе.

Накануне во многих магазинах Минска отмечался повышенный спрос покупателей на крепкое спиртное. В результате в некоторых торговых точках к концу дня прилавки были пусты.

Справка УНИАН. Предыдущее повышение предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28% в Беларуси было 26 апреля 2012 года, тогда розничная цена составляла 19,6 тыс. рублей.

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