В Украине создадут Единый госреестр животных

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило постановление о Едином государственном реестре животных, которым предлагается вести учет сельскохозяйственных животных в виде электронной базы данных.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Как говорится в сообщении пресс-службы, после вступления документа в силу всем сельскохозяйственным животным выдадут документы установленного образца и присвоят идентификационные номера в пределах их вида.

Отмечается, что в реестре будет указана информация о животных, но не о хозяевах.

В Госветфитослужбе напомнили, что наличие документов на скот и прохождение идентификации являются необходимыми условиями для получения бюджетной дотации за хранение и содержание молодняка крупного рогатого скота. Кроме того, контроль над поголовьем скота необходим для обеспечения благополучной эпизоотической ситуации в стране.

Ранее процедуру идентификации осуществляло ДП «Агентство по идентификации и регистрации животных», на сегодняшний день эти полномочия принадлежат Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе.