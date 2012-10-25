«Молочный альянс» запустил завод по производству детского питания в Киевской области

Группа компаний «Молочный альянс», один из крупнейших производителей молочной продукции в Украине, запустила молочный завод по производству детского питания «Яготинське для дітей» (филиал ПАО «Яготинский маслозавод») в пгт. Згуровка (Киевская область).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба группы «Молочный альянс».

Согласно пресс-релизу, в строительство нового завода было инвестировано 139,5 млн грн.

Ассортимент завода будет включать молоко питьевое стерилизованное витаминизированное, витаминизированный кефир, йогурт, творог и творожные пасты.

Как сообщал УНИАН, согласно планам группы «Молочный альянс», в первый год завод будет выпускать около 10 тонн молочной продукции в день. При этом проектная мощность первой очереди завода составляет 40 тонн в сутки. Запуск второй очереди позволит увеличить мощность завода до 60 тонн продукции в день.

Справка УНИАН. ПАО «Яготинский маслозавод» входит в состав холдинга АО «Молочный альянс» и выпускает 16 видов молочной продукции под торговой маркой «Яготинское».

«Молочный Альянс» - группа компаний, объединяющая предприятия по производству и сбыту сыров и цельномолочной продукции. В состав холдинга входит 9 производственных предприятий молочной отрасли: Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод, Филиал ПАО «Яготинский маслозавод» «Яготинское для детей», Варвамаслосырзавод и компании «Эталонмолпродукт» и Торговый Дом «Эталон», которые обеспечивают продажу продукции предприятий холдинга в Украине и за рубежом. Продукция предприятий холдинга выпускается под брендами «Пирятинъ», «Славия», «Яготинское», «Яготинское для детей».