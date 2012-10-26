Украина и Швеция намерены сотрудничать в развитии рыбного хозяйства

Украина и Швеция ведут переговоры о создании совместных предприятий в сфере рыбного хозяйства, а также развитии сотрудничества в реализации инвестпроектов в агросекторе Украины.

Об этом было сказано 26 октября в ходе встречи первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Ивана Бисюка и Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Швеция Стефана Гуллгрена, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Украина заинтересована в создании совместных украинско-шведских предприятий по выращиванию пресноводных рыб на территории Украины, поскольку в Украине есть много пресноводных водоемов, которые необходимо использовать для производства рыбы», - отметил во время встречи И.Бисюк.

Присутствовавший на встрече глава Госагентства рыбного хозяйства Виктор Дроник подчеркнул, что Украина будет вести работу по увеличению продуктивности акватории Черного и Азовского морей. По его словам, украинская сторона заинтересована в изучении шведского опыта в сохранении и переработке рыбы.

В свою очередь С.Гуллгрен выразил готовность Швеции обеспечивать техническую помощь при внедрении инновационных технологий в аграрный сектор Украины.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе-августе 2012 г. было выловлено и добыто 121,5 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 3,4% больше аналогичного показателя за 2011 год.

Вылов рыбы за 8 месяцев вырос на 0,6% - до 113,5 тонн, что составляет 93,4% общего объема. Объем добычи других водных живых ресурсов увеличился в 1,7 раза и составил 8 тыс. тонн.

Напомним, в 2011 году в Украине выловлено и добыто рыбы и других водных живых ресурсов 211,2 тыс. тонн, что на 3,4% меньше по сравнению с 2010 годом, в том числе рыбы - 205,3 тыс. тонн (97,2% общего объема), или на 4,5% меньше.