«АПК-Инвест» за 9 месяцев увеличил доход на 60%

Агрохолдинг «АПК-Инвест», один из крупных производителей свинины в Украине, за 9 месяцев т.г. увеличил доход от реализации продукции до 562 млн грн с 352 млн грн за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, за 9 месяцев т.г. мясокомбинат «АПК-Инвест» произвел более 21 тыс. тонн готовой продукции.

Производство охлажденных свиных полуфабрикатов за отчетный период было увеличено на 40% - до 18,2 тыс. тонн, колбасных изделий - на 56%, до 2,81 тыс. тонн.

Также отмечается, что поголовье животноводческих комплексов «АПК-Инвест» по итогам 9 месяцев т.г. увеличилось на 46% и составило 206,7 тыс. голов единовременного содержания. В связи с ростом поголовья животных производство комбикормов было увеличено на 60% - до 96,8 тыс. тонн.

Кроме того, по итогам 9 месяцев т.г. компания заявляет о расширении сети фирменных магазинов «М’ясна весна» до 95 точек с 54. При этом большинство магазинов было открыто в Луганской области.

Справка УНИАН. ЧАО «АПК-Инвест» осуществляет полный замкнутый цикл производства охлажденной свинины - от выращивания зерновых и производства комбикормов до животноводства, мясопереработки и реализации готовой продукции. «АПК-Инвест» владеет производственными мощностями в Красноармейском и Константиновском районах Донецкой области. Компания представлена продукцией ТМ «М’ясна весна» и «Колбаспищепром».

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