Украинские аграрии говорят, что запрет на экспорт пшеницы не повлияет на мировые цены

Намерение Украины ввести запрет на экспорт пшеницы не провоцирует мирового повышения цен на эту культуру, говорится в сообщении Украинской аграрной конфедерации (УАК) от имени генерального директора Сергея Стоянова.

«Еще одно подтверждение, мягко говоря, не очень жёсткой связи между нашим «запретом» и их ценами на пшеницу: 25 октября торги по пшенице на всех мировых площадках закрылись существенным снижением цен», - цитирует пресс-служба С.Стоянова.

По его словам, на чикагской биржевой площадке 25 октября пшеница подешевела на 4,1 долл./тонна, в Европе на торгах Euronext - на 4 долл./тонна.

Кроме того, по наблюдению эксперта, 25 октября снизились цены на кукурузу, рапс, сою, рис и сахар.

Как сообщал УНИАН, 24 октября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подтвердил возможность полного запрета на экспорт пшеницы из Украины с 15 ноября.

Неделей ранее Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября.

При этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк обратил внимание зернотрейдеров, что на 19 октября было законтрактовано на внешние поставки 5,4 млн тонн пшеницы, что уже на 1,4 млн тонн больше, чем было указано в Меморандуме.

В связи с этим чиновник призвал зернотрейдеров взвешенно отнестись к дальнейшему заключению контрактов.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры подписали Меморандум, которым было установлено, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.