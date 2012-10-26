Государство создало двух монополистов на рынке cельхозземли - Госземагентство и Госзембанк

Государство создало двух монополистов на рынке земли сельскохозяйственного назначения - Государственное агентство земельных ресурсов и Государственный земельный банк.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал председатель Наблюдательного совета Земельного союза Украины (ЗСУ) Сергей Гущик.

По его словам, за последние два месяца было принято более 10 законов, которые регулируют земельные отношения. Причем большинство из них были приняты с голоса, без надлежащего обсуждения в комитетах.

В частности, закон о разграничении земель государственной и коммунальной собственности наделяет Госземагентство полномочиями распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения, продавать, передавать в аренду для того, чтобы консолидировать земли, провести их инвентаризацию и передать в уставный фонд Госзембанка.

С. Гущик назвал украинским ноу-хау то, что в уставном фонде банка будут земельные участки.

В свою очередь старший юрист международной юридической компании Salans Анжелика Штукатурова считает, что целью создания Госзембанка является консолидация и возвращение в госсобственность сельскохозяйственных земель.

«Я не знаю никакого экономического закона, по которому он будет рентабельным. Мы не понимаем модели, по которой он будет работать. Те последствия, которые будут после создания земельного банка - идет снова консолидация земель и они будут возвращаться в государственную собственность. Это единственная идея, которая четко прослеживается. Рынку это не позволит работать», - сказала она.

В то же время член рабочей группы по подготовке предложений по вопросам земельной реформы при Президенте Украины Александр Ковалив отметил, что более половины госактов на право собственности на землю лишены топографо-геодезической привязки, поэтому он не исключает возможности их возвращения в государственную собственность.

Председатель Набсовета ЗСУ также отметил, что закон о совершенствовании процедуры отвода земельных участков и изменении их целевого назначения предусматривает отмену согласовательных органов, которые сопровождают процедуру отвода земельных участков.

Согласно данному закону, Госземагентство будет согласовывать все проекты, которые будут составляться при предоставлении земельных участков. «Все остальные органы - только на тех территориях, из которых они предоставляют. Если это земли природоохранного фонда, то это экология и т.д.», - уточнил С.Гущик.

По словам эксперта, в итоге Госземагентство будет согласовывать проект, утверждать его и регистрировать право на земельный участок.

«Получилось, что в одном органе земельных ресурсов будет и согласовательная часть предоставления земель сельскохозяйственного назначения, и распорядительная часть (утверждение проекта), и регистрация права на землю. Появился у нас такой монстр в земельном праве, который в одном лице как согласовывает, так и регистрирует это право», - добавил он.

По словам А.Штукатуровой, законодательный «апокалипсис» на земельном рынке во второй половине этого года отпугнул иностранных инвесторов.

«Многие инвесторы, которые были готовы заходить на украинский агрорынок, не заходят сюда именно в связи с изменением в законодательство», - уточнила она.

Среди позитивов законодательных изменений юрист отметила изменения в Земельный кодекс относительно проведения процедуры земельных торгов, которые вступят в силу в конце октября.

Она напомнила, что проведение земельных торгов должно регулироваться законом, а на практике регулировалось локальными нормативно-правовыми актами, из-за чего покупка земли на аукционах могла быть признана недействительной.

Юрист акцентировала внимание на том, что качество данного закона оставляет желать лучшего.

«Мы очень надеемся, что с конца октября, когда закон вступит в силу, мы сможем реализовать проекты, которые на сегодняшний день застыли», - добавила А.Штукатурова.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Закон вводит в действие Государственный земельный банк, который должен предоставлять исключительно крестьянским, фермерским, сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более чем 5% ставки Национального банка.

3 октября 2012 года Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры отведения земельных участков и изменения их целевого назначения».

5 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно порядка проведения земельных торгов в форме аукциона».