Украина уже экспортировала более 8 млн тонн зерна

Экспорт зерна из Украины с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2012 г. – июнь 2013 г.) по состоянию на 26 октября, составил 8,055 млн тонн, сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, за указанный период экспорт пшеницы составил 3,98 млн тонн, в том числе продовольственной — 3,311 млн тонн. Поставки на внешние рынки ячменя составили 1,514 млн тонн, кукурузы — 2,454 млн тонн.

В министерстве также отметили, что на сегодня в Украине законтрактовано 12,128 тыс. тонн зерновых культур, в числе которых 5,526 тыс. тонн пшеницы, 1,986 тыс. тонн ячменя и 4,356 тыс. тонн кукурузы.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г.

На прошлой неделе Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября. В связи с этим заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк призвал зернотрейдеров взвешенно отнестись к дальнейшему заключению контрактов.

На днях министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подтвердил возможность полного запрета на экспорт пшеницы из Украины с 15 ноября.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры подписали меморандум, в котором договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.