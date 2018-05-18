Украинское зерно могут сделать «невыездным»

Украина может запретить экспорт пшеницы уже через две недели. Минагропрод не впервые заявляет, что другого выхода нет, так как высокий уровень экспорта приведет к росту цен на хлеб. Эксперты говорят, что ситуация сбалансирована, а от введения ограничений могут выиграть отдельные компании. В то же время, отмечают они, что серьезных последствий запрет не повлечет.

И сказал он свое слово ... о зерне

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк 24 октября подтвердил возможность полного запрета на экспорт пшеницы. "Будет полный запрет с 15 ноября. Будет постановление Кабмина об этом. Мы не играем в игры, у нас просто нет другого выхода", - заявил Присяжнюк. Министр отметил, что Украина рассмотрит вопрос о введении ограничений, если высокий уровень экспорта станет угрожать росту цен на хлеб в домашних условиях.

А началось все с заявления Минагропрода недельной давности о том, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября. Уже тогда первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк предупреждал зернотрейдеров, что на внешние поставки законтрактовано больше, чем было указано в меморандуме. В связи с этим чиновник призвал взвешенно отнестись к дальнейшему заключению контрактов. Меморандум между ведомством и зернотрейдерами, о котором упоминает И.Бисюк, предусматривает, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы. Всего зернотрейдеры обязались экспортировать не более 19,4 млн тонн зерна. Позже Н.Присяжнюк высказал предположение об увеличении экспорта пшеницы до 5 млн тонн.

По состоянию на 26 октября, по данным Минагропрода, экспорт зерна из Украины составил 8,055 млн тонн, экспорт пшеницы составил 3,98 млн тонн, в том числе продовольственной - 3,311 млн тонн. Поставки на внешние рынки ячменя составили 1,514 млн тонн, кукурузы - 2,454 млн тонн. В министерстве также отметили, что на сегодня в Украине законтрактовано 12,128 тыс. тонн зерновых культур, в том числе 5,526 тыс. тонн пшеницы, 1,986 тыс. тонн ячменя и 4,356 тыс. тонн кукурузы.

По словам старшего аналитика ИФК "АРТ КАПИТАЛ" Андрея Патиоты ситуация относительно внутреннего баланса пшеницы выглядит сбалансированной. «При потребности Украины в продовольственной пшенице на уровне 5-5,5 млн тонн, ее урожай в 2012 году составил около 11 млн тонн (более 80% урожая пшеницы в этом году пригодно для удовлетворения пищевой потребности против 56% в прошлом году). При экспорте в 5 млн тонн страна полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии до старта новой уборочной кампании в июле следующего года», - сказал эксперт.

***Напомним, что Украина, которая входит в десятку мировых экспортеров пшеницы, трижды заявляла об уменьшении нынешнего урожая после неблагоприятных погодных условий. На сегодняшний день Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году, экспорт зерна из Украины в 2012-2013 МГ составит 21-22 млн тонн.

Запрет и его последствия

Заявление о возможном ограничении экспорта сразу же всколыхнуло мировые цены на зерно. По словам А.Патиоты, мгновенная реакция рынка была вполне прогнозируемой - цена на фьючерсы на пшеницу слегка поднялись в день заявления Присяжнюка. В то же время, Украинская аграрная конфедерации (УАК) со ссылкой на генерального директора Сергея Стоянова сообщила, что намерение Украины ввести запрет на экспорт пшеницы не провоцирует мирового повышения цен на эту культуру. «Еще одно подтверждение, мягко говоря, не очень жесткой связи между нашим «запретом» и их ценами на пшеницу: 25 октября торги по пшенице на всех мировых площадках закрылись существенным снижением цен», - цитирует пресс-служба С.Стоянова.

По его словам, на биржевой площадке Чикаго 25 октября пшеница подешевела на 4,1 долл./тонна, в Европе на торгах Euronext - на 4 долл./тонна. Кроме того, согласно наблюдениям эксперта, 25 октября снизились цены на кукурузу, рапс, сою, рис и сахар.

Сильно или не очень, но все же, запрет экспорта пшеницы из Украины повлияет на мировые рынки. Поэтому загранице не очень нравятся такие решения правительства. В частности, комиссар Европейского Союза по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Дачиан Чиолош сказал, что такой шаг окажет ненужное давление на международные сельскохозяйственные рынки. Д.Чиолош, признавая намерения обеспечить продовольственную безопасность на внутреннем рынке, тем не менее призвал Украину избегать мер, которые могут способствовать увеличению мировых цен на продовольствие и несут риск для традиционных торговых путей.

Эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) считают, что экспортные ограничения зерна формально оправданы, но применяться должны в крайнем случае.

«Если смотреть формально, то основания для ограничения экспорта зерна есть», - сообщил президент УКАБ Алекс Лисситса. При этом, по его словам, история регулирования за три года, когда были введены экспортные квоты, экспортные пошлины и в этом году потенциальный запрет на экспорт, указывает на наличие системных проблем. По его словам, ограничения не улучшают имидж ни Украины, ни компаний, поэтому в случае их введения нужно сформировать серьезную стратегию работы на 2013 год для того, чтобы подобные прецеденты не повторялись.

Генеральный директор УКАБ Владимир Лапа считает, что приоритетными в нынешней ситуации должны стать эффективное государственное рыночное регулирование и стимулирование конкурентоспособности хлебопекарной промышленности при закупках пшеницы.

«Аграрный фонд улучшил работу в этом году, начиная от установления интервенционных цен и заканчивая публикацией данных об объемах закупок и состояния платы», - отмечает Лапа. В то же время, отмечает эксперт, необходимо обеспечить своевременную оплату средств Аграрным фондом и развивать конкурентоспособность мукомольной и хлебопекарной промышленности. При этом Лапа обращает внимание на такие механизмы, как льготное кредитование закупки зерна на национальном и региональном уровне и локализация фьючерсных контрактов, которая позволяет внутренним потребителям хеджировать риски по цене и объему поставок.

Как отмечает А.Патиота, запрет на вывоз пшеницы была ожидаем участниками рынка, поэтому серьезных последствий он не повлечет. В отличие от ситуации 2010 года, в июле этого года правительство и участники рынка заключили меморандум. «Поскольку именно пшеница оказалась наиболее дефицитной для экспорта в сезоне 2011/2012, именно на нее ожидали введения ограничений. Поэтому ведущие трейдеры пытались вывезти как можно больше пшеницы в начале маркетингового года для того, чтобы в дальнейшем переключиться на экспорт других культур. Они заранее планировали объемы закупок пшеницы у производителей и экспорта, чтобы не превысить лимиты и не понести убытки. Уже в сентябре объемы закупок стали падать и в октябре практически прекратились», - сказал эксперт.

По его прогнозам, возможный запрет по пшенице будет действовать до конца маркетингового года. Здесь просматривается интересный момент: до 15 ноября Украина не успеет вывезти 5 млн. тонн пшеницы, определенные правительством как порог продовольственной безопасности страны. Поэтому возможны специальные механизмы, которые позволят отдельным "привилегированным" компаниям продолжать экспортировать небольшие партии в течение этого периода, предполагает эксперт. В любом случае, общий объем экспорта пшеницы за 2012/13 МГ не должен превысить оговоренную цифру, а кто сколько экспортирует - это пока открытый вопрос...

Нет в обществе согласия...

Ответ и на общий вопрос о введении квотирования, и на более узкие вопросы относительно объемов также во многом зависит от того, сохранится ли состав Кабмина после выборов.

Впрочем, очевидно, и в этом правительстве нет окончательного согласия относительно ограничений экспорта. В частности, вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко, наверное, не посвящен в планы профильного министерства, или не одобряет их, ибо в канун заявления аграрного министра убеждал общественность, что в Кабмине нет разговоров о запрете на экспорт зерна. «Никакие разговоры о введении квот или запрете на экспорт не ведутся. Я считаю, это было бы крайне негативным шагом", - отметил С.Тигипко.

В то же время вице-премьер уточнил, почему правительство отказывается препятствовать экспорту зерна. "Мы имели далеко не лучший год по объемам, и надо дать производителям воспользоваться высокими ценами на внешних рынках, они должны компенсировать свои потери урожайности. Я считаю, что государство не должно вмешиваться сейчас сюда», - сказал С.Тигипко. Но видим, что таки вмешается.

Понятно, что вопрос экспорта зерна сейчас не в непосредственной компетенции "социального" вице-премьера и именно этим можно объяснить его неосведомленность. Хотя, разумеется, он не может не думать о возможном подорожании такого социально значимого продукта, как хлеб. Однако от заявлений о введении квот в случае, если чрезмерный экспорт станет угрожать росту цен на хлеб, пахнет предвыборным популизмом. И так же странно, что чиновники не придают значения важному нюансу: хлеб давно уже является продуктом, который определяет благосостояние людей, и цена на который существенно влияет на расходы. Заявления о борьбе за сохранение низких "хлебных" цен на фоне существенного подорожания мясомолочных, крупяных и других продуктов, ничего кроме электорального раздражения не вызывают.

Поэтому после 28 октября и выяснится - то ли действительно существует потребность в ограничении экспорта, то ли по зерноэкспортерам срикошетила предвыборная забота о народном хлебе, а может и просто кому-то захотелось поиграть "на повышение" стоимости украинского зерна, в том числе и всколыхнув мировой рынок.

Мирослава Холявинская (УНИАН)