Завтра в Украине будет дождливая и прохладная погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 28 октября будет облачно, пройдут дожди, на крайнем западе с мокрым снегом, в западных областях, а днем в Украине местами сильные осадки (в южной части и в центральных областях днем отдельные грозы); в Крыму и Приазовье ночью без осадков, днем местами дождь. Ветер южный, юго-западный, в западной части с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Крыму местами 25 м/с.

Температура ночью 5-10°, в Луганской области 2-7° тепла, днем в западных и северных областях 9-14°, в центральных и восточных областях 13-18°; в южной части ночью 10-15°, днем 18-23°; на крайнем западе ночью и днем 2-7° тепла.

В Киевской области завтра дожди, днем местами сильные. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14°.

В столице дожди, днем местами сильные. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 11-13°.