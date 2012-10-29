ЕБРР может предоставить ритейлеру «Новус» кредит до 50 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность предоставления долгосрочного кредита на сумму до 50 млн долл. украинской розничной сети Novus, говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, вопрос выделения средств будет рассмотрен на заседании совета директоров ЕБРР 27 ноября текущего года.

Планируется, что получателем кредита станет Novus Group, при этом в разделе контактов компании указан представитель BT Invest, Ltd Гинтаутас Павалкис (Gintautas Pavalkis).

Справка УНИАН. Novus – сеть супермаркетов и торговых центров. По состоянию на 10 сентября т.г. сеть включает около 20 магазинов в Киеве, Борисполе, Севастополе, Ривном, Черкассах, Тернополе, Корце (Ривненская обл.) и Романове (Житомирская обл.).

Супермаркеты Novus работают в форматах «магазинов у дома» площадью от 800 кв. м, гипермаркетов площадью торгового зала до 7 тыс. кв. м. Основным форматом Novus являются супермаркеты площадью 3 тыс. кв. м. Управление сетью осуществляет литовский холдинг BT Invest.

Чистый доход «Новус Украина» в 2011 году вырос в 2,1 раза – до 1,183 млрд грн, чистая прибыль составила 9,66 млн грн против 27,31 млн грн чистого убытка годом ранее.

BT Invest – управляющая компания с головным офисом в Литве, созданная бывшими акционерами крупнейшего украинского производителя соков «Сандора» Игорем Беззубом и Раймондасом Туменасом. Компания также развивает девелоперское направление.