KSG Agro за 9 месяцев сократил чистую прибыль в 1,7 раза

Один из крупнейших украинских агрохолдингов KSG Agro в январе-сентябре 2012 года сократил чистую прибыль в 1,7 раза - до 10,455 млн долл. с 18,302 млн долл. за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, размещенном на Варшавской фондовой бирже.

Согласно отчету, валовая прибыль компании за 9 месяцев т.г. по сравнению с январем-сентябрем 2011 года сократилась на 6,3% до 18,665 млн долл. При этом выручка агрохолдинга за отчетный период на фоне роста продаж увеличилась на 55,8% - до 18,576 млн долл.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации EBIDTA по итогам 9 месяцев составила 19,6 млн долл. против 19,7 млн долл. на 30 сентября прошлого года.

Справка УНИАН. Дебютировавший на Варшавской фондовой бирже в мае прошлого года агрохолдинг KSG-Agro занимается, главным образом, выращиванием сельскохозяйственных культур, обеспечившим компании в прошлом году около 70% всей выручки.

Согласно ранее обнародованной информации, 65,66% компании принадлежало председателю совета директоров KSG Agro Сергею Касьянову (через ICD Investments SA), 10% - пенсионному фонду Generali OFE. Остальные 24,34% - free float.

В 2011 году KSG-Agrо увеличила чистую прибыль в 2,8 раза - до 28,156 млн долл.

Валовый доход в прошлом году вырос до 34,665 млн долл. с 15,628 млн долл. годом ранее.

Показатель EBIDTA вырос до 30,767 млн долл. с 12,207 млн долл. в 2010 году.