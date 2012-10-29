ГПЗКУ за 9 месяцев получила чистую прибыль в размере 33,3 млн грн

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) по итогам 9 месяцев текущего года получила чистую прибыль в размере 33,248 млн грн против 656,678 млн грн чистых убытков за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в финансовом отчете ГПЗКУ, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, выручка ГПЗКУ по итогам 9 месяцев выросла на 37,2% до 493,8 млн грн. Чистый доход корпорации в январе-сентябре составил 411,66 млн грн, что на 35,7% больше аналогичного показателя прошлого года.

Валовая прибыль ГПЗКУ за отчетный период увеличилась в 2,2 раза и составила 121,621 млн грн.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) в августе 2010 года.

ГПЗКУ – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 млн 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 млн 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.