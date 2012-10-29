KSG Agro за 9 месяцев увеличил земельный банк на 50,8%

Один из крупнейших украинских агрохолдингов KSG Agro за 9 месяцев 2012 года за счет приобретения активов в Днепропетровской области и Крыму увеличил земельный банк до 92 тыс. га с 61 тыс. га в прошлом году.

Об этом компания сообщила в финансовом отчете, размещенном на Варшавской фондовой бирже.

Согласно данным отчета, новоприобретенные агрокомпании в Крыму оснащены системой орошения земель.

Также отмечается, что благодаря приобретению комплекса «Переробник» агрохолдинг по итогам 9 месяцев увеличил мощности по хранению зерновых в 2 раза — до 120 тыс. тонн. В состав комплекса также входят 3 мельницы продуктивностью 630 тонн муки в сутки, мощности по производству продуктов питания животного происхождения, электростанция и здание, которое агрохолдинг планирует переоборудовать для производства топливных пеллет.

Кроме того, группа сообщает о завершении строительства овощехранилища емкостью 2,8 тыс. тонн, что в целом увеличивает мощности по хранению овощей до 4 тыс. тонн.

В отчете также сообщается, что в текущем году агрохолдинг KSG Agro собрал 56,3 тыс. тонн сельскохозяйственных культур, в том числе 42,4 тыс. тонн озимой пшеницы, 10,5 тыс. тонн ячменя, 3,4 тыс. тонн озимого рапса.

Справка УНИАН. Дебютировавший на Варшавской фондовой бирже в мае прошлого года KSG Agro занимается, главным образом, выращиванием сельскохозяйственных культур, обеспечившим ей в прошлом году около 70% всей выручки.

Согласно ранее обнародованной информации, 65,66% компании принадлежало председателю совета директоров KSG Agro Сергею Касьянову (через ICD Investments SA), 10% - пенсионному фонду Generali OFE. Остальные 24,34% - free float.

В 2011 году KSG Agrо увеличила чистую прибыль в 2,8 раза - до 28,156 млн долл.

Валовый доход компании в прошлом году вырос до 34,665 млн долл. с 15,628 млн долл. годом ранее.

Показатель EBIDTA вырос до 30,767 млн долл. с 12,207 млн долл. в 2010 году.