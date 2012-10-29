«Хлеб Украины» нарастил чистый убыток в 12 раз

Государственный оператор зернового рынка акционерная компания «Хлеб Украины» по итогам 9 месяцев текущего года увеличила чистый убыток до 24,924 млн грн с 2,03 млн за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, выручка «Хлеба Украины» за 9 месяцев т.г. составила 248 тыс. грн против 2,339 млн грн в январе-сентябре 2011 года.

Валовая прибыль компании за отчетный период сократилась в 9,2 раза и составила 207 тыс. грн.

Кроме того, компания сообщает о финансовых потерях от участия в капитале в размере 24,858 млн грн.

Справка УНИАН. ГАК "Хлеб Украины" образовано в 1996 году решением правительства с целью обеспечения интересов государства в процессе приватизации отрасли хлебопродуктов.

Основные направления деятельности компании - услуги по приему, переработке, хранению зерновых и масличных культур; закупке зерна у сельхозтоваропроизводителей и населения; выполнение государственных залоговых закупок зерна; производство муки, круп и комбикормов; организация на арендованных землях собственного производства сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерновых, а также участие в экспорте зерна.

Компания включает 81 дочернее производственное предприятие, в том числе элеваторы, склады, мельницы, крупяные и комбикормовые заводы, которые действуют в областях Украины.