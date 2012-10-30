Роспотребнадзор забраковал 15 партий украинского сыра

Роспотребнадзор признал 3 партии сыра производства ЧП КФ «Прометей» филиал «Менский Сыр» и 12 партий сыра производства ООО «Гадячсыр» не соответствующими требованиям Федерального закона от 12.06.2008 №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Подчеркивается, что Роспотребнадзор продолжает контроль качества сыров украинских производителей, поступающих на территорию Российской Федерации.

В частности, в лабораторию «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» Роспотребнадзора поступило 714 образцов сыра производства ЧП КФ «Прометей» филиал «Менский Сыр», ООО «Гадячсыр», ЧАО «Пирятинский Сырзавод», ПАО «Дубномолоко» и ООО «Лозовской молочный завод», из которых полностью исследованы 665 образцов продукции.

В результате, на 2 партии сыров производства ООО «Лозовской молочный завод» выданы экспертные заключения об их соответствии Федеральному закону от 12.06.2008 №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», данная продукция допущена к реализации населению.

В тоже время, на 15 партий сыра выданы экспертные заключения об их несоответствии требованиям данного закона.

Также в Роспотребнадзоре отмечают, что украинские лаборатории не имеют аккредитации, необходимой для самостоятельного исследования сыров, поставляемых на рынок России.

«До настоящего времени не достигнута договоренность с Министерством экономического развития и торговли Украины о проведении исследования сыров украинскими лабораториями в связи с отсутствием необходимой аккредитации, позволяющей признавать их техническую компетентность», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Роспотребнадзор разрешил пяти украинским лабораториям проводить исследования молочной продукции для экспорта в Российскую Федерацию.

Напомним, договоренность о проведении украинскими лабораториями проверок качества молочной продукции, которая поставляется в РФ, была достигнута в апреле в ходе переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко и руководителя Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. П.Порошенко подчеркнул, что сертификаты, выдаваемые такими лабораториями, будут признаваться российской стороной. Также установлен перечень критериев, по которым будет осуществляться проверка сыров.

Напомним, в начале сентября Россельхознадзор заявил, что в ходе мониторинговых исследований выявил запрещенные и вредные вещества в партиях пищевой продукции трех украинских предприятий, вследствие чего в отношении продукции этих производителей введен режим усиленного лабораторного контроля.

В начале августа Россельхознадзор исключил два украинских предприятия - ООО «Атлантик» и ПАО «Комбинат Приднестровский» из реестра организаций, обладающих правом ввоза продукции животного происхождения на рынок стран Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

4 октября были введены временные ограничения на ввоз продовольственных товаров 8 украинских предприятий: ООО «Молис», ОДО «Глобинский маслозавод» (производство сыров, сухого молока и масла сливочного), ПАО «Бель Шостка Украина» (производство сыров), ДП «Мясокомбинат Заря», ООО «Компания «Зевс ЛТД» (производство говядины и свинины), ООО «Данон Днепр», ЗАО «Лакталис Николаев» (производство молочной продукции), ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции)»

Кроме этого, ООО «Белоцерковский молочный комбинат» исключен из реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза.

С 15 октября Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки сыра с украинского предприятия «Дубномолоко».