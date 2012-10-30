Kernel сократил чистую прибыль на 9%

Варшава. Один из крупнейших в Украине агрохолдингов Kernel в 2012 финансовом году, закончившемся 30 июня, сократил чистую прибыль на 9% до 206,7 млн долларов с 226,3 млн долларов в предыдущем финансовом году, сообщила компания в биржевом отчете.

Согласно документу, Kernel увеличил выручку на 14% до 2 млрд 157,4 млн долларов с 1 млрд 899,1 млн долларов годом ранее.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации EBIDTA в годовом выражении выросла на 4% до 322 млн долларов, но ее маржа снизилась до 14,9% с 16,3% годом ранее.

Чистая маржа снизилась за отчетный период до 9,6% с 11,9%.

Компания сообщила о продаже в 2012 финансовом году 4,7 млн тонн агропродукции по сравнению с 3,8 млн тонн в предыдущем, а переработка семян подсолнечника выросла на 25% до 2,5 млн тонн.

"Мы признаем, что финансовый 2012 год был далеко не самым легким для нашего бизнеса в Украине, поскольку общие финансовые показатели оставались практически на том же уровне. Экстраординарная волатильность погодных условий и регуляторные инициативы повлияли на наш бизнес по экспорту зерна и привели к меньшей прибыльности этого сегмента наряду с меньшими, чем ранее планировалось, объемами экспорта", - приводятся в отчете слова мажоритарного акционера и главы правления Kernel Андрея Веревского.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel, контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, производит сырое, рафинированное и бутилированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах.

Kernel вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году и сейчас является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс "голубых фишек".

Компания, которая в рамках IPO продала 36% акций за 221 млн долларов, после чего провела еще несколько допразмещений, на последнем закрытии стоила около 1,7 млрд долларов.