В Минагропроде традиционно обещают, что хлеб не подорожает

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подчеркивает, что веских оснований для повышения цены на социальные сорта хлеба на сегодняшний день нет, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что для обеспечения стабильной ситуации на рынке хлеба правительство принимает все необходимые меры. В частности, Аграрный фонд реализует около 40 тысяч тонн муки ежемесячно для большинства хлебопекарских предприятий страны.

Ведомство подчеркивает, что урожай продовольственного зерна в этом году составляет 15,5 миллиона тонн, а это втрое превышает потребление. На хлебопекарские цели в Украине ежегодно направляется около 5 миллионов тонн продовольственного зерна, из которого производится 3,3 миллиона тонн муки, в т.ч. 2,8 миллиона тонн – пшеничной.

Аграрный фонд для обеспечения ценовой стабильности на рынке социальных сортов хлеба осуществляет реализацию муки, изготовленной из зерна государственных запасов. Цены на эту муку являются фиксированными до конца текущего года, что даст возможность, в случае колебания рыночных цен в некоторых регионах, нивелировать их тенденцию к росту, заверяют в министерстве.

Минагрополитики ведет системный диалог с зерноторговыми компаниями, которые поставляют зерно на внешние рынки. Они учитывают интересы государства в обеспечении продовольственной безопасности и с пониманием относятся к соблюдению обусловленных объемов экспорта пшеницы на уровне 5 миллионов тонн в текущем маркетинговом году. «Это дает возможность избежать неконтролированного экспорта зерна, не допустить дефицита продовольственного зерна на внутреннем рынке и действовать на опережение роста цен», - отмечают в министерстве.

Как сообщал УНИАН с ссылкой на Forbes.ua, 29 октября один из крупнейших в стране хлебных холдингов - «Киевхлеб», который контролирует 90% рынка хлеба столичного региона, начал согласование цен на два самых популярных вида своей продукции: батон и хлеб «Украинский». Новые расценки начнут действовать в первых числах ноября.

Как рассказал представитель столичной администрации, компания требует повышения цен на 0,5-0,6 грн. «Сейчас батон стоит 3,30, будет - 3,80 грн. Хлеб «Украинский» подорожает на 60 коп.», - говорит чиновник.

Удельный вес батона и «Украинского» хлеба в объеме производства хлебобулочных изделий на предприятиях «Киевхлеба» превышает 50%. А на некоторых заводах холдинга эти сорта занимают 80-90%.

Генеральный директор отраслевого объединения «Укрхлебпром» Александр Васильченко прогнозирует, что вскоре рост цен на хлеб произойдет в большинстве регионов. Тенденция станет очевидной уже в ближайший месяц. «В среднем по отрасли роста цен может составить 10%», - говорит он. А ограничение экспорта пшеницы, которое правительство собирается ввести с 15 ноября, скорее всего, окажет стабилизирующее влияние на рынок только в первом квартале 2013 года.