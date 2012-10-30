Минагропрод уверяет - социальный хлеб дорожать не будет

Оснований для повышения цены на социальные сорта хлеба на сегодня нет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению Минагропрода, правительство принимает все необходимые меры для обеспечения стабильной ситуации на рынке хлеба. В частности, Аграрный фонд ежемесячно реализует около 40 тысяч тонн муки из зерна государственных запасов для большинства хлебопекарных предприятий страны. Цены на эту муку являются фиксированными до конца текущего года.

Кроме того, сообщают в министерстве, урожай продовольственного зерна в текущем году составляет 15,5 млн тонн, что втрое превышает его потребление в Украине. При этом на хлебопекарни ежегодно направляется около 5 млн тонн продовольственного зерна, из которого производят около 3,3 млн тонн муки. 2,8 млн тонн этой муки - пшеничная.

Согласно сообщению, сегодня договоры на поставку муки заключены с 96 украинскими хлебопекарными предприятиями. При этом наиболее активно реализация муки происходит в АР Крым.