Украина запросила у Китая квоты на поставку кукурузы

Украина направила в Китай заявку о предоставлении украинским компаниям квот на поставку кукурузы в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Министерство аграрной политики и продовольствия направило в Министерство торговли Китая заявку, чтобы они рассмотрели возможность предоставления нам квот на поставку кукурузы на следующий год», - цитирует пресс-служба министра Николая Присяжнюка.

Согласно информации Минагропрода, в ближайшее время будет подписано соглашение с Китаем о фитосанитарных требований для поставки этой культуры.

По словам Н.Присяжнюка, китайский рынок для Украины перспективен в сегменте продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Помимо кукурузы Украина планирует вывести на китайский рынок сою и рапс.

В министерстве напомнили, что 17-20 октября 2012 года состоялась рабочая поездка украинской делегации в Китайскую Народную Республику, где с китайской стороной был согласован двусторонний протокол относительно качественных показателей украинской кукурузы, которая будет поставляться в Китай. Кроме того, стороны обсудили механизмы взаимодействия в части аттестации китайских производителей химического сырья и препаратов.

Как сообщал УНИАН, Китай готов инвестировать в украинский агропромышленный комплекс. 28 июня 2012 года во время официального визита Н.Присяжнюка в КНР был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере поддержки приоритетных проектов в сельском хозяйстве Украины. Согласно договору, будут привлечены кредитные средства объемом 3 млрд долл. на реализацию проектов в украинской аграрной отрасли.