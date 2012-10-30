AgroGeneration закончил полугодие с убытком в 1,2 млрд евро

Французская компания AgroGeneration окончила первое финансовое полугодие с чистым убытком в 1,2 млрд евро, в то время как в 2011 году первое полугодие компания окончила с прибылью 2,19 млрд евро.

Об этом сообщается в отчете компании, размещенном на сайте.

Выручка компании выросла в 6,4 раза – до 10,256 млрд евро, по сравнению с 1,6 млрд евро на 30 июня 2011 года.

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году AgroGeneration специализируется на выращивании зерновых и масличных культур.

В 2010 году земельный банк компании в западных регионах Украины составлял 45 тыс. гектаров, и компания ставит целью увеличить его к концу 2012 года до 100 тыс. гектаров.

Весной 2010 года AgroGeneration в ходе частного размещения привлекла на бирже NYSE Euronext 14,5 млн евро, после чего в 2011 году путем публичного размещения акций получила на свое развитие еще 12,7 млн евро.

В июне 2012 года AgroGeneration приступила к первичному размещению дебютного облигационного займа на 15 миллионов евро, планируя направить привлеченные средства на расширение своей деятельности,

В сентябре 2012 года AgroGeneration увеличила урожай ранних зерновых на 28% - до 112,32 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом.