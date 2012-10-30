Цена на социальные сорта хлеба должна быть на 20% выше - эксперты

Цена на социальные сорта хлеба должна увеличиться на 20%, для того чтобы хлебопекарская отрасль Украины была рентабельной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

«Если на 20% поднимется цена, то отрасль не будет иметь убытков. Это будет как раз средняя по отрасли нулевая рентабельность... Но цену нужно увеличить значительно больше, чтобы эти предприятия могли работать рентабельно, модернизировались и не работали в тени», - заявил он. При этом эксперт считает, что правительство жестко контролирует цену на хлеб и не позволит ей вырасти.

Как отметил председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Иван Томич, цена на социальные виды хлеба не менялась на протяжении последних двух лет, в то время как стоимость пшеницы и сопутствующих производственных затрат выросли.

«50% в структуре хлеба - цена пшеницы, а 50% - это энергоносители, это транспорт, это заработная плата. Два года цена социального хлеба не менялась, и за два года составляющая энергоносителей, заработная плата, и в том числе кредитные ресурсы серьезно выросли - если в целом охарактеризовать - на 30-45%», - сообщил И.Томич. По его мнению, подорожание хлеба в пределах 10% было бы позитивным фактором как для хлебопекарен, так и для фермеров, продающих пшеницу. Он также отметил, что внутренняя цена за тонну пшеницы в преддверии ограничений на ее экспорт снизилась на 150-200 грн.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия, оснований для повышения цены на социальные сорта хлеба на сегодня нет и Украина полностью обеспечена продовольственным зерном. Минагропрод также констатирует, что Аграрный фонд ежемесячно реализует около 40 тысяч тонн муки из зерна государственных запасов для большинства хлебопекарных предприятий страны. При этом цены на муку из Аграрного фонда являются фиксированными до конца текущего года.