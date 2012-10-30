Kernel планирует увеличить прибыль в 2013 году до 215 млн долл.

Варшава. Один из крупнейших в Украине агропромышленных холдингов - компания Kernel планирует в 2013 финансовом году (начавшемся 1 июля текущего года) увеличить чистую прибыль на 4% - до 215 млн долларов, сообщила компания в своем прогнозе.

Компания также планирует рост выручки до 2,4 млрд долларов с 2,157 млрд долларов, а прибыль EBIDTA - до 350 с 322 млн долларов.

"В краткосрочной перспективе мы остаемся осторожными оптимистами, поскольку ожидаем в следующем сезоне продолжения трудных условий операционной деятельности, которые мы испытали в 2012 финансовом году", - отметил в годовом рапорте компании ее мажоритарный акционер и глава правления Андрей Веревский.

Компания, главным сегментом деятельности которой является производство подсолнечного масла, сообщила о сохранении прогноза переработки 2,6 млн тонн подсолнечных семян и экспорта 2,1 млн тонн зерновых в текущем финансовом году.

По мнению старшего аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Тамары Левченко, умеренные финансовые прогнозы и опасения Kernel относительно усиления конкуренции и снижения рентабельности в масличном сегменте могут повлиять на пересмотр прогноза выручки и прибыльности агрохолдинга на 2013 ФГ.

«Озвученные компанией более пессимистичные ожидания на 2013 финансовый год - в особенности, прогноз экспорта зерна на уровне 2,1 млн тонн по сравнению с нашей текущей оценкой 2,6 млн тонн, которая включает экспорт через российские порты, - предполагают ухудшение прогноза выручки на новый финансовый год», - сообщила Т.Левченко.

Как сообщал УНИАН, Kernel в 2012 финансовом году сократил чистую прибыль на 9% - до 206,7 млн долларов при росте выручки на 14% - до почти 2,2 млрд.

EBIDTA в прошлом финансовом году в годовом выражении выросла на 4% - до 322 млн долларов, но ее маржа снизилась до 14,9% с 16,3% годом ранее.

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