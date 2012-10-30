Украина наращивает темпы экспорта кукурузы

Темпы экспорта кукурузы за последние несколько недель значительно увеличились, и по состоянию на 30 октября было экспортировано 2,5 млн тонн этой культуры.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как сообщил министр Николай Присяжнюк, в структуре экспорта зерна, ожидаемом на уровне 20-21 млн тонн, кукуруза составляет 12 млн тонн.

“Это та культура, которая дает высокий урожай, а также эффективная в выращивании культура. Вал производства кукурузы в Украине растет. В этом году мы планируем собрать кукурузы на уровне 20-21 млн тонн. Экспортный потенциал будет составлять более 12 млн тонн”, - сообщил глава министерства.

Н.Присяжнюк также подчеркнул, что благодаря емкостям хранения и современным технологиям обработки кукурузы, Украина может экспортировать эту культуру круглый год.

“Мы уже имеем те емкости хранения и технологии обработки кукурузы, которые позволяют нам экспортировать ее не только после сбора урожая, но и в течение всего года. Я убежден, что именно эта культура станет одной из мощных составляющих зерновой группы”, - заявил Н.Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г.

Минагропрод и зернотрейдеры подписали меморандум, в котором договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы. Позже граничный объем экспорта пшеницы был увеличен до 5 млн тонн.