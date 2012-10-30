Кабмин оптимизировал перечень детского питания без обложения налогом

Кабинет министров Украины оптимизировал список продуктов детского питания внутреннего производства, прибыль от реализации которых на таможенной территории Украины освобождается от налогообложения.

Соответствующее постановление № 969, которым вносятся изменения в перечень таких товаров, утвержденный постановлением правительства № 859 8 октября 1997 года., принято на заседании Кабмина 24 октября т.г.

Список товаров в новой редакции составлен с учетом кодов Государственного классификатора продукции и услуг от 2010 г.

В список вошли: молоко для младенцев в герметической упаковке массой не более 500г. и содержанием жира более 10%, продукты готовые гомогенизированные из мяса и мясных субпродуктов для детского питания, овощи гомогенизированные (кроме замороженных, консервированных с уксусом или уксусной кислотой), готовые гомогенизированные продукты из джемов, фруктового желе, фруктового или орехового пюре, а также продукты пищевые готовые гомогенизированные для детского питания, расфасованные для розничной продажи массой не более 250 г., другие готовые продукты для детского питания, расфасованные для розничной продажи, вода бутылированная для приготовления детского питания и/или для питья.