На Решетиловском маслозаводе произошел выброс аммиака. Есть пострадавшие

В Полтавской области на территории ООО «Решетиловский маслозавод» 30 октября, в 19.22 в результате повреждения уплотнения аммиакопровода произошел аварийный выброс аммиака из компрессорной установки.

Об этом сообщает центр пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, в результате выброса аммиака травмирован оператор очистных сооружений. С диагнозом острое отравление аммиаком, химический ожог глаз, он госпитализирован в Решетиловскую центральную районную больницу.