Приказ "не дорожать" на булки не подействует

Первая поствыборная реакция рынка состоялась, причем «пекарского» характера. Среднестатистический украинец отреагировал мгновенным возмущением на волну информационной атаки о якобы вот-вот грядущем подорожании хлеба.

Впрочем, разговоры о росте стоимости хлебобулочных изделий ведутся еще с июля, причем, с подтверждением на практике. В трех регионах – Хмельницкой, Харьковской области и Крыму - именно с середины лета она и начала расти. Реакция населения понятна – у него на столе «Украинский» и батон продолжают оставаться «всему головой», на кулинарные деликатесы, которыми можно было бы удовлетворить аппетит, денег нет. А душистой краюхой, как не говори, а насытиться можно.

При этом никто даже не задумывается, как может хлеб стоить дешевле, чем газированная вода. В какой стране мира подобное допустимо?.. В нашей. Кусок пластика, который разлагаться-то начинает только через 300 лет, скважина, газавтомат - и дело «в кармане», раскошелиться придется на бренд, как правило, абсолютно «левый». Вот и все затраты «водопроизводителей».

А цена хлеба, за который не одной тонной пота расплачиваются аграрии, подвергается критике. К тому же согласно международной практике, как и экономическим нормам, его стоимость зависит от способности рынка удовлетворить продовольственный спрос, а также от цены энергоносителей, транспортных услуг и конкретных макропоказателей, которые в последнее время совершенно не радуют. Правительству и так в ручном режиме, дабы удержать в руках электорат, удалось «укротить» цены в течение двух лет.

Вето на экспорт – не панацея

В правительстве неоднократно заверяли, что цены на социальные сорта хлеба не повысятся, нет, дескать, оснований. В Министерстве аграрной политики и продовольствия поясняют, что Аграрный фонд ежемесячно реализует около 40 тысяч тонн муки из зерна госзапасов для большинства хлебопекарных предприятий страны. Цены на эту муку являются фиксированными до конца текущего года. Кроме того, урожай продовольственного зерна в текущем году составляет 15,5 млн тонн, что втрое превышает его потребление в Украине. При этом на хлебопекарни ежегодно направляется около 5 млн тонн продовольственного зерна, из которого производят около 3,3 млн тонн муки. 2,8 млн тонн этой муки - пшеничная.

Но ведомству стоить напомнить о мировой статистике. На прошлой неделе на мировых рынках цены на зерно выросли на фоне заявлений Украины о введении эмбарго на экспорт зерна с 15 ноября – решили спасти якобы внутренний рынок. Декабрьский контракт на пшеницу на торгах в Чикаго подорожал на 0,6% - до 8,7350 доллара за бушель (320,92 доллара за тонну). С начала года цены на пшеницу на CBOT подскочили на 34%. На торгах в Париже котировка январского фьючерса на пшеницу выросла на 0,6%, до 264 евро за тонну - максимума с 11 октября. При этом в Украине за год бензин, без которого булки на стол с завода не подашь, также подорожал (без «в среднем») почти на 2 гривни.

Ограничениями экспорта «успокоить» внутренний рынок можно, но…«Если смотреть формально, то основания для ограничения экспорта зерна есть», - отмечает президент УКАБ Алекс Лисситса. При этом, по его словам, история регулирования за три года, когда были введены экспортные квоты, экспортные пошлины и в этом году потенциальный запрет на экспорт, указывает на наличие системных проблем".

“Имидж ни Украины, ни компаний ограничения не улучшают. Мы должны не успокаиваться в случае введения ограничений, а, наоборот, сформировать серьезную стратегию работы на 2013 год с тем, чтобы подобные прецеденты не повторялись», - подчеркивает Лисситса.

Генеральный директор УКАБ Владимир Лапа считает, что приоритетными в нынешней ситуации должны стать эффективное государственное рыночное регулирование и стимулирование конкурентоспособности хлебопекарной промышленности при закупках пшеницы.

«Аграрный фонд улучшил работу в этом году, начиная от установления интервенционных цен и заканчивая публикацией данных об объемах закупок и состояния платы», - отмечает Лапа. Вместе с тем, считает эксперт, необходимо обеспечить своевременную оплату средств Аграрным фондом и развивать конкурентоспособность мукомольной и хлебопекарной промышленности. При этом Лапа обращает внимание на такие механизмы, как льготное кредитование закупки зерна на национальном и региональном уровне и локализация фьючерсных контрактов, позволяющая внутренним потребителям хеджировать риски по цене и объему поставок.

Сдоба - деликатес на перспективу

Но это в будущем, а на сегодня все выглядит следующим образом. Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко уверен, что цена на социальные сорта хлеба должна увеличиться на 20%, чтобы хлебопекарская отрасль была рентабельной.

«Если на 20% поднимется цена, то отрасль не будет иметь убытков. Это будет как раз средняя по отрасли нулевая рентабельность... Но цену нужно увеличить значительно больше, чтобы эти предприятия могли работать рентабельно, модернизировались и не работали в тени», - сказал он, добавив, что правительство жестко контролирует цену на хлеб и не позволит ей вырасти.

Как отмечает председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Иван Томич, цена на социальные виды хлеба не менялась на протяжении последних двух лет, в то время как стоимость пшеницы и сопутствующих производственных затрат выросли.

«50% в структуре хлеба - цена пшеницы, а 50% - это энергоносители, это транспорт, это заработная плата. Два года цена социального хлеба не менялась, и за два года составляющая энергоносителей, заработная плата, и в том числе кредитные ресурсы серьезно выросли, если в целом охарактеризовать - на 30-45%», - подчеркнул он.

По его мнению, подорожание хлеба в пределах 10% было бы позитивным фактором как для хлебопекарен, так и для фермеров, продающих пшеницу. Он также отметил, что внутренняя цена за тонну пшеницы в преддверии ограничений на ее экспорт снизилась на 150-200 грн.

Конечно, вето на экспорт, вероятнее всего, стабилизирует рынок. Но не надолго. Предвыборные старания власти оказались неоправданными. Нельзя жестом руки регулировать цены. Жизнь берет свое. Булочка с маком или повидлом, печенье и остальная сдоба, конечно, подорожают. Но социальный хлеб, скорее всего, останется доступным, главное - для пенсионеров. Хотя это тоже под вопросом. Правда, верхи то и дело рассказывают о своих подвигах в деле повышения социальных стандартов. И если пенсионерам есть чем возразить, то слово за ними…

Очень важен и такой нюанс - увеличение цены на буханку хлеба население ощущает тем острее, чем оно беднее. При определенном уровне дохода различие стоимости батона в 50 копеек и даже гривню особо не ощущается или, как минимум, не становится трагедией. Речь о том самом "среднем классе", который сейчас впору сравнивать с "шагреневой кожей" - так резко он в стране сокращается. При этом, по всем статистическим данным, процент бедных и малообеспеченных сограждан в Украине в последние годы растет и значит все больше людей будут опасаться подорожания хлеба, являющегося "основой" завтрака, обеда и ужина. Особенно на фоне подорожания всех остальных продуктов питания, так сказать, первой необходимости: молочки, мяса, круп, макаронов... И, соответственно, все больше рядовых украинцев будут с благоговением внимать пассажам власти о том, что "будут приняты все меры для недопущения подорожания хлеба". При этом не особо задумываясь о том, что это нонсенс - на заре третьего тысячелетия "спасать" граждан от подорожания хлеба не где-то в жаркой Африке, а в Украине, в "житнице Европы" с ее черноземами и благодатным климатом. И что правительства, которые при таких-то стартовых условиях держат страну в ситуации необходимости бояться подорожания хлеба, сами заслуживают перевода "на хлеб и воду". А ведь просто надо создать условия, когда люди будут иметь возможность не экономить, а зарабатывать. А власть не будет пытаться низкие подконтрольные цены "втиснуть" в низкий доход, а позволит доходу граждан расти до такого уровня, что колебания цены на хлеб не будут восприниматься со страхом.

Нана Черная (УНИАН)