Тигипко заявил, что КМУ готов поддержать производство соцсортов хлеба, но не уточнил как

Кабинет министров готов поддержать производство социальных сортов хлеба, чтобы не допустить роста цен в этом сегменте. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабине министров заявил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко.

«В рамках заседания Кабинета министров вопрос цен на социальные сорта хлеба не рассматривался. Однако в рамках поездок по регионам, я посещал такие производства (социальных сортов хлеба - УНИАН) и мы готовы поддерживать такие производства как раз с целью недопущения повышения цен», - сказал С.Тигипко.

При этом он не уточнил, каким может быть механизм такой поддержки.

Как сообщал УНИАН, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко уверен, что цена на социальные сорта хлеба должна увеличиться на 20%, для того чтобы хлебопекарная отрасль Украины была рентабельной.

Вместе с тем, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия, оснований для повышения цены на социальные сорта хлеба на сегодня нет и Украина полностью обеспечена продовольственным зерном. Аграрный фонд ежемесячно реализует около 40 тысяч тонн муки из зерна государственных запасов для большинства хлебопекарных предприятий страны. При этом цены на муку из Аграрного фонда являются фиксированными до конца текущего года.