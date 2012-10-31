Украина за первый месяц экспортного сезона увеличила поставки яблок втрое — до 9,7 тыс.т

Украина за первый месяц экспортного сезона 2012/2013 (сентябрь) увеличила экспорт яблок по сравнению с сентябрем прошлого сезона более чем в 3 раза — до 9,7 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

“Если в сентябре 2011 года Украина экспортировала более 3 тыс. тонн яблок, то в сентябре нынешнего года объем экспорта превысил 9,7 тыс. тонн”, - цитирует пресс-служба эксперта плодоовощного рынка УКАБ Игоря Стрелюка.

По его словам, экспорт яблок из Украины в 2012/2013 экспортном сезоне может стать рекордным за всю историю независимости государства. Он также отметил, что увеличение объемов экспорта продиктовано более ранним сбором урожая яблок из-за высоких летних температур.

“На сегодня возникает вопрос: как будет храниться яблоко в связи со столь ранним созреванием? Если раньше средние сорта яблок заканчивали собирать во второй декаде октября, а поздние сорта собирали до первой декады ноября, то на сегодня фактически вся продукция уже собрана», - сказал И.Стрелюк.

Эксперт отметил, что некоторые хозяйства собирали уже перезревшие плоды, которые нельзя долго сохранять даже в современно оборудованных хранилищах. Поэтому производители активно экспортируют продукцию, несмотря на низкую отпускную цену 0,2-0,3 долл./кг.

Согласно прогнозу УКАБ, урожай яблок в Украине в новом сезоне составит 1,1 млн тонн.