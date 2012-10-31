Финансирование программы «Питьевая вода» планируют увеличить в три раза

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует увеличить финансирование государственной программы «Питьевая вода» в 2013 году в три раза до 600 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк заявил в среду на брифинге.

«У нас есть программа «Питьевая вода». По этой программе выделено 200 миллионов гривен на ее реализацию. Это и на небольшие проекты – станции доочищения и большие проекты по реконструкции фильтровальных сооружений… Мы на следующий год спланировали в три раза больше (выделить средств – УНИАН)», - сказал А.Близнюк.

При этом он отметил, что особое внимание будет уделено очистке использованной воды и расходы на эти цели планируется увеличить в 10 раз, при этом не уточнил о какой сумме идет речь.

«Когда мы говорим о том, что мы пьем, то нам еще нужно отвечать на вопрос, что мы делаем с той водой, которая через нас уже прошла… Когда мы из Днепра берем воду – это одно качество, а когда мы ее туда сбрасываем – другое. Поэтому мы ставим задачу: вода, которую мы сбрасываем в речку должна быть лучше, чем та вода, которую мы берем из Днепра или другой речки", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, государственная программа «Питьевая вода Украины» финансируется на 20% от потребности, что сдерживает процесс повышения качества питьевой воды в стране.

По данным Минрегиона, из запланированных на данную программу 2 млрд грн за последние 7 лет было освоено всего 412 млн грн бюджетных средств.

Справка УНИАН. Общегосударственная программа «Питьевая вода Украины» на 2011-2020 годы предусматривает финансирование в объеме 9,472 млрд грн, из которых из государственного бюджета - 3 млрд грн (в 2011-2012 годах - 438,9 млн грн, в 2012 году - 200 млн грн).